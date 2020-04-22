В Нижневартовске мужчина убил свою гражданскую супругу

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В Нижневартовске мужчина убил свою сожительницу из-за ревности. Он нанес ей множественные удары по голове, из-за которых женщина погибла.
Как сообщает muksun.fm, происшествие случилось 10 апреля. 64-летний местный житель выпивал со своей гражданской женой. Между ними завязалась ссора на почве ревности. От полученных травм она скончалась.
Ведется расследование.
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