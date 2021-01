Из 15 человек 10 скончались от самого вируса, 5 - от сопутствующих осложнений. Министерство здравоохранения региона информирует, что 12 502 человек остаются больными ковидом.

Как сообщает kursdela.biz, 294 южноуральца заразились коронавирусом за сутки. Из них один пациент школьного возраста. Выздоровел 361 человек. Всего в регионе подтвердился 42 361 случай заболевания за все время пандемии, вылечились 28 268 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter