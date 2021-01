Бывшая девушка Элвина Грея и популярная певица башкирской и татарской эстрады Гульназ Асаева ответила на каверзные вопросы поклонников в соцсети Instagram.

В частности, одного из фанатов интересовало, была ли у Гульназ интимная связь с мужчиной старше 50 лет. Певица ответила, что впервые настолько сблизилась только со своим мужем Вильданом Шамсутдиновым. — До мужа ни с кем близости не было. Девочки, вам на заметку: хотите, чтобы ваш будущий муж носил вас на руках, выходите замуж чистыми. Общайтесь, встречайтесь, флиртуйте, но не больше, ответила Асаева.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter