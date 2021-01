В этом году россияне стали чаще покупать изделия из натурального и искусственного меха.

Издание iz.ru сообщает, что с первого по двадцатое января количество покупок изделий из натурального и искусственного меха выросло на двадцать один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом увеличилась средняя стоимость изделий - показатель превысил двадцать шесть тысяч рублей. Отмечается, что чаще всего россияне покупают норковые шубы, а также изделия из экомеха.

