«Я выбрала молчать»: Куда обращаться за помощью от домашнего насилия в Уфе

Корреспондент ИА Медиакорсеть пообщалась с уфимским юристом и психологом о том, почему жертвы домашнего насилия чаще выбирают молчание.

Домашнее насилие – одна из самых обсуждаемых тем в России. Кто виноват – жертва или обидчик, один раз ударил – это повод уходить? Почему большинство насильственных действий в отношении детей совершают взрослые члены семьи? Стоит ли обращаться в полицию?

Штрафы и статистика

В начале 2017 года Госдума приняла законопроект, согласно которому из Уголовного кодекса исключается наказание за побои в семье (при условии, если они совершались менее двух раз за полгода). Домашнее насилие перешло в ряд административных правонарушений. Наказание – штраф, общественные работы или заключение под стражу на 15 суток. Пожалуй, ни один законопроект не вызывал столько возмущений и противоречивых мнений общественности.

Согласно статистике, в России около 40% всех тяжких преступлений совершались в семье. 93% жертвы – женщины, 7% - мужчины. Более 30 тысяч женщин ежедневно испытывают насильственные действия от своих мужей. Каждый год 14 тысяч женщин умирают от рук мужей, 2 тысячи детей – от близких людей. Еще 2 тысячи детей заканчивают жизнь самоубийством.

Почему-то принято, что насилие чаще всего встречается в семьях неблагополучных, где родители любят выпивать, дети плохо учатся, а семейный бюджет трещит по швам. Как оказалось, это не совсем так. И в благополучных, обеспеченных семьях случаются инциденты не реже, только такие семьи еще больше это скрывают. Корреспондент ИА Медиакорсеть выяснил, что в нашем обществе тему домашнего насилия на самом деле воспринимают все по-разному.

– Физическое насилие – любое неслучайное нанесение повреждения человеку. Эти повреждения могут привести к смерти, вызвать серьезные (требующие медицинской помощи) нарушения физического, психического здоровья, - рассказывает юрист Айгуль Муслимова. - Психическое насилие – воздействие на психику человека путем запугивания, угроз с тем, чтобы сломить волю потерпевшего к сопротивлению, к отстаиванию своих прав и интересов. Психологическое (эмоциональное) насилие – периодическое длительное или постоянное психическое воздействие родителей (опекунов) или других взрослых на ребенка, приводящее к формированию у него патологических свойств характера или же тормозящее развитие личности.

«Он давно умер, чувствую облегчение и стыд»

Алеся, 50 лет, Кумертау.

– Прошло уже больше сорока лет. Я сто раз пыталась забыть эту историю. Сейчас моего дедушки уже нет в живых. И я чувствую какое-то облегчение и стыд. У меня два взрослых сына, муж, даже внук есть.

Когда я была еще совсем маленькой, родители часто отправляли меня в гости к бабушке и дедушке. Мне тогда было пять. Они жили в деревне, вели хозяйство, я им старалась помогать. Как-то утром, когда бабушка пошла в огород, дедушка пришел ко мне в комнату. Стал говорить о любви, понимании. Я уже не помню даже, о чем мы точно говорили. Потом предложил поиграть. Сказал, что я же хочу побыстрее стать взрослой, что это интересно. Он сначала потрогал мои руки, потом приспустил мое белье, потом снял свое. Он лишь поводил. Сказал, что это будет нашим с ним секретом, никто не должен знать об этом. Я и тогда чувствовала, что происходит что-то плохое, но еще не понимала. Как-то он еще пришел ко мне, мы снова повторили все это, потом он предложил попробовать мне поиграть с его "игрушкой", я отказалась, он не стал настаивать.

Когда я вернулась домой, попросила маму больше не отправлять меня в деревню, но ничего рассказывать не стала. Два года я мучилась, не могла играть, веселиться, мне казалось, что я сделала что-то мерзкое. Каждый раз, когда мне было весело, я словно себя наказывала. Когда мне исполнилось семь лет, я все рассказала маме. Тогда я уже не понимала, реально ли это произошло со мной или все выдумала. Мама меня успокоила и сказала, что такого не могло случиться, ведь дедушка и бабушка очень любят меня. Больше эта тема не поднималась, в гости я ездила крайне редко и никогда не оставалась наедине с ним. Много лет назад дедушка умер, а я так и не решилась поговорить с ним. Я уверена, что мне не могло показаться, ведь тогда я еще не знала, что такое секс.

Поверьте своему ребенку

Согласно статистике, большинство насильственных действий над детьми совершают не незнакомые люди (маньяки, педофилы), а взрослые члены семьи или хорошо знакомые ребенку люди (друзья родителей и т.д.). Как понять, что с ребенком происходит что-то неладное?

– Если ваш ребенок (подросток) говорит вам, что подвергается насилию, просто поверьте ему. Он не будет лгать о пережитом издевательстве, особенно если рассказывает очень эмоционально, с подробностями, эмоции соответствуют пережитому состоянию, – считает юрист Айгуль Муслимова. – Не осуждайте его. Ведь совершил насилие другой человек, а пострадал ваш ребенок. Внимательно, спокойно и терпеливо выслушайте его, показывая, что понимаете всю тяжесть его страдания. Не преуменьшайте его боль, говоря, что "не случилось ничего страшного, все пройдет..."

По факту любого насилия необходимо обратиться в полицию, кризисные центры, детям в органы опеки и попечительства, в настоящее время они быстро реагируют на жалобы: сразу назначают ребенку сложное психологическое тестирование, с помощью которого распознают психологическое состояние ребенка и отношения в семье.

Как утверждают психологи, ребенок может попытаться косвенно завести разговор с мамой или папой о случившемся. Так дети «прощупывают почву», пытаются понять, как родители отреагируют. Если ваш ребенок вдруг рассказал вам историю о насилии какого-нибудь ребенка (которую якобы услышал от кого-нибудь), обратите внимание на его эмоциональное поведение во время рассказа – это всего лишь факт, который шокировал ребенка, или сигнал о помощи.

Как помочь ребенку?

Во-первых, как советуют психологи, необходимо помочь ему завершить все негативные эмоции по отношению к обидчику. Есть много способов, к примеру, можно написать на листке бумаги все свои эмоции, а потом его сжечь, или купить боксерскую грушу и дать ребенку возможность направить агрессию по отношению к обидчику на эту грушу. Эти способы возымеют успех только в том случае, если у вас с ребенком доверительные отношения. Если же нет, то стоит отвезти его к специалисту. Но ни в коем случае не думайте, что все само как-то рассосется, не оставляйте ребенка наедине со своими мыслями и переживаниями.

Несмотря на то, что в сводках МВД чуть ли не каждый день мелькают истории насилия в семье, которые привели либо к тяжелый увечьям, либо закончились убийством, до сих пор рассказывать о насилии считается чем-то постыдным. И, как правило, жертвы, обращаясь сначала к родным людям и друзьям за помощью и не находя поддержки, начинают считать, что либо так и должно быть, либо еще нет очень веской причины поднимать шум.

«Я, может быть, сама виновата?»

Анна, 23 года, Учалы.

- Начну с того, что у меня сложные отношения с матерью. 10 лет назад отец ушел от нас к другой женщине, с тех пор довольно часто мы с сестрой слышим от мамы, что именно мы стали причиной того, почему она сейчас одна. Отец построил новую семью, и ей захотелось тоже, видимо, любви. Но домой мужчину не пригласишь, мы же тут.

Сестра меня младше, когда ей исполнилось двадцать лет, она нашла себе парня, поскорее вышла замуж и забеременела. После переезда сестры мама стала еще больше на меня давить, что, мол, пора бы и мне честь знать, а то у нее приехать хочет очередной знакомый мужчина, а ему и остановиться негде. В скором времени я тоже нашла себе парня и переехала к нему. И приблизительно через неделю мама заселила домой своего мужчину.

Я была влюблена, думала, что психологическое давление осталось в прошлом. У нас маленький город, молодежь развлекается только так: собираются компаниями, покупают пиво и катаются на машине, постоят тут-там, потом домой. И мой парень из таких. Мне это никогда не нравилось, поэтому я часто сидела дома одна. Однажды он вернулся домой поздно и явно был не в духе. Я уже спала, он резко включил свет, стащил с меня одеяло, стал кричать. Обвинял меня в том, что у всех девушки нормальные, везде следуют за своим мужчиной, а я дома сижу, он там один среди парочек. Я в тот момент была и напугана, и возмущена одновременно. Попыталась как-то отстраниться от него, взамен получила пощечину. Я схватила одежду, хотела уйти, но он не пустил. Я закрылась в ванной и проплакала всю ночь. Наутро точно решила, что такое терпеть не буду, решила, что ухожу от него. Пока он спал, я собрала вещи и ушла. Конечно же, пошла к маме. Но она не приняла меня. Сказала лишь, что такое бывает в семьях, нужно находить компромисс, например, действительно бывать с ним чаще. Моя мама меня пристыдила, мне стало очень неловко, я даже подумала, что сама виновата, слишком сильно отреагировала. В конце концов, у него мог быть просто плохой день.

Когда я вернулась домой, его уже не было. Он пришел только под вечер с букетом цветов и виноватым видом. Просил прощения, говорил, что этого никогда больше не повторится. И я поверила. Спустя неделю все снова повторилось. Нас пригласили на свадьбу, меня попросили быть свидетельницей. Свидетелем был лучший друг моей подруги. Все было весело, пока мы вместе со свидетелем не поучаствовали в конкурсе на лучший танец. Мой парень приревновал, у него резко испортилось настроение, и мы уехали домой. Тогда я снова почувствовала состояние страха. Когда дома я, нагнувшись над раковиной, смывала косметику, почувствовала резкий толчок в затылок. Он схватил меня за волосы и стал держать мою голову под струей. Потом получила удар по голове. Я молчала, чтобы еще больше не получить. Еще в течение часа он совершал вот такие набеги ко мне, то даст пощечину, то опять по голове.

Утром я снова позвонила маме, попросила ее понять меня, но услышала лишь: «Ты сама выбрала такого парня, я тебе говорила, мама в этом не виновата». Я пришла к сестре, но они живут в однокомнатной квартире с маленьким ребенком. Постоянно ссорятся, муж ей изменяет, но она тоже не уходит. Тогда я поняла, что осталась одна со своей проблемой – пришлось вернуться домой. Прошло уже несколько месяцев, были у нас небольшие стычки, но таких ужасных больше не было. Я никуда не обращалась, потому что… Потому что мне идти будет некуда, да и вроде бы он исправился.

«Муж не может изнасиловать – у него просто плохой день»

Альфия, 34 года, Уфа.

- Мне даже неудобно говорить о таком. Мы с мужем живем в браке уже 7 лет, воспитываем маленькую дочку. Обращаться я никуда не стану, так как хочу сохранить семью. Записалась к психологу и сексологу, мне кажется, они могут решить мою проблему.

Раньше я не замечала такого. Когда мы только поженились, он был очень скромным, даже поцеловал меня только на седьмом свидании. Мой муж очень сдержанный, никогда не кричит, даже на своих подчиненных. А тут на новогоднем корпоративе, перебрав лишнего, он вступил в перепалку с начальником. Они кричали друг на друга матом, накипело. Это видели многие сотрудники. Когда мы вернулись домой, я попыталась как-то поддержать его, но он закрылся, даже разговаривать не стал. Я легла спать, но ночью проснулась из-за того, что мой муж, зажав мне рот, пытается заняться со мной сексом. Я сначала подумала, что это он перенервничал, попыталась прекратить все это, но он не отступал. Мне было больно и неприятно, но я стерпела, пожалела его.

На следующее утро муж вел себя, как обычно: был также ласков, нежен и со мной, и с дочкой, но явно не обращал внимания на мое озабоченное лицо. Подруг у меня нет, рассказать некому. Я решила все забыть.

Вечером мы пошли в гости, все было хорошо, но вот когда возвращались домой, таксист попытался нас обсчитать, муж вскипел. Дома, когда я начала переодеваться, он снова схватил меня, повалил на пол и принялся заниматься сексом. Я не хотела, сопротивлялась, он дал мне пощечину и взял свое. Я даже изнасилованием это назвать не могу, потому что…ну я же замужем. Такое повторяется каждый раз, когда его кто-то раздражает, однажды он начал меня хватать в присутствии дочери, благо я успела отправить ее в другую комнату. Я люблю мужа, и мне стыдно даже говорить об этом. Мне кажется, что либо он стал слишком страстным, либо так пытается выместить свою злобу.

«Если семья после физического насилия сохраняется, насилие между партнерами сбалансированно»

– К сожалению, девочек воспитывают так, что большинство тех действий, которые уже являются насилием, не воспринимаются таковыми, – считает юрист Анита Гайсина. – Начиная с «дергает за косички, потому что нравишься» и заканчивая «бьет - значит любит». Обращаться в полицию, увы, почти бессмысленно. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего.

На мой взгляд, первый же удар любой силы, нанесенный неслучайно, это повод уходить и никогда с этим человеком не встречаться. Полиция будет разбираться, только начиная с побоев, причинивших значительный вред, причем неоднократно. То есть нужно получить побои, написать заявление, вернуться, продолжить жить с этим человеком (с ним проведут беседу, возможно, поругают, но скорее посочувствуют, что баба вредная попалась). Потом нужно получить побои повторно, и после этого, возможно, к нему что-то применят, например, штраф. Защитить себя можно, только уйдя от агрессора.

«Жертва и агрессор не сходятся случайно»

В большинстве своем женщины молчат, потому что не готовы уходить от агрессора. По этой же причине никому не рассказывают о том, что происходит дома за закрытой дверью. Ведь первый же совет, который женщина может услышать, - уходи от него, забирай вещи и уходи. Но, как оказывается, не все так просто. Многие женщины готовы раз за разом давать шанс своему обидчику в надежде, что когда-то все изменится. Не менее веской причиной является то, что жертвы домашнего насилия не чувствуют защиты со стороны правоохранительных органов.

– Дело в том, что у жертв домашнего насилия чаще всего есть некая степень предрасположенности к подобному с ними обращению, сформированная еще в их родительской семье, – рассуждает психолог Руслан Хамитов.

– Люди не сходятся случайно. Каждый из партнеров видит в другом что-то нечто узнаваемое из своей семейной истории, некую перспективу повторения неразрешенной ситуации из детства в отношениях с новым партнером.

Естественно, это узнавание происходит неосознанно, но когда происходит - люди начинают чувствовать некое притяжение друг к другу, что обычно и называют влюбленностью. Сохранение отношений, несмотря на регулярное насилие в семье, указывает нам на вторичные выгоды обоих партнеров. Ведь очевидно, что если бы их не было, ничто не удержит человека рядом с тем местом, где ему плохо. Такое происходит в семьях, отношения в которых выстроены по зависимо-созависимому принципу, которых у нас на сегодня большинство. До рукоприкладства доходит, конечно, не везде, но моральное насилие друг над другом в семьях вещь, увы, крайне распространенная, поскольку люди просто не умеют по-другому.

Ведь они так научились в своих родительских семьях. Рискну озвучить, вероятно, непопулярную мысль, о том, что если семья после физического насилия сохраняется, очевидно, насилие между партнерами там сбалансированно, просто выражается в разных формах. Например: жена "пилит", унижает мужа, пока он трезв, а он потом напивается и временами бьет ее. Естественно, в основе унижающих другого действий лежит чувство собственной неполноценности, сформированное с детства, обычно в комплекте с токсическим чувством вины и стыда.

А когда партнер проявляет социально неодобряемые действия (бьет), то с одной стороны снижает чувство вины, т.к. наказание уже получено, плюс дает моральное ощущение превосходства (он плохой, значит я хороший), что временно компенсирует чувство собственной неполноценности. Чтобы потерпевшему справиться с переживаниями после инцидента насилия, нужно то, в чем нуждается периодически каждый, только в еще большем объеме и концентрации. Это поддержка, забота, внимание и принятие со стороны окружающих.

Чтобы справиться с домашним насилием, нужны две слаженные меры: правовое регулирование и адекватное восприятие обществом этой проблемы. Когда каждая женщина-жертва поймет, что это не она плохая, что ей не должно быть стыдно говорить о том, что с ней это случилось, а стыдно должно быть тому человеку, который распускает свои руки и ноги, тогда наступит какой-то прогресс в этом вопросе.

Приводим телефоны доверия, адреса центров психологической помощи.

Телефон экстренной психотерапевтической помощи 8 (347) 285-77-07 (единая регистратура)

Многоканальный телефон доверия 8 800-700-01-83

Телефон доверия экстренной медико-психологической помощи г. Уфа (347) 295-02-36

Общероссийский единый детский телефон доверия 8 800-200-01-22

Телефон доверия по оказанию психологической помощи 8 800-700-01‒83

Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия 8 800-700-06-00

«Индиго», городской центр психолого-медико-социального сопровождения

г. Уфа, Шафиева ул., 12/2(347) 223-22-11.

Республиканский центр социально-психологической помощи семье, детям, молодежи

г. Уфа, Пархоменко ул., 133/1(347) 273-09-00 — телефон доверия(347) 276-56-03 — экстренная психологическая помощь

«Саторис», центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции

г. Уфа, ул. Первомайская, 5/18 (347) 242-19-19

«Журавушка», центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции

г. Уфа, ул. Кремлевская, 298 (347) 263-89-91; 8 (347) 263-51-16

Центр психолого-медико-социального сопровождения