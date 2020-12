В Сибае на базе городской больницы объединили три подразделения скорой помощи

В Сибае с 2021 года будут объединены подразделения скорой помощи Баймакской, Акьярской, Зилаирской больниц. На базе центральной городской больницы Сибая планируют создать единый диспетчерский центр, сообщили в профсоюзе медиков Башкирии.

— Позиция профсоюза – в результате объединения сотрудники скорой помощи не должны потерять работу, а уровень их льгот и гарантий должен быть сохранен. Должен быть обеспечен индивидуальный подход к графику отпусков вновь принятых работников. Они также будут пользоваться льготами, предусмотренными коллективным договором Сибайской ЦГБ, — пояснил председатель профсоюза медиков Рауль Халфин. Профсоюз медиков держит на контроле процесс объединения для того, чтобы все условия работы были соблюдены. Помимо этого, во время встреч с коллективами подразделений скорой помощи Баймакской и Сибайской больниц, сотрудникам выездных бригад были вручены профсоюзные страховые сертификаты. В республике было выдано уже более 2500 таких сертификатов. Первые выплаты получили сотрудники городской больницы Салавата.

