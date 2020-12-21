В Сибае на базе городской больницы объединили три подразделения скорой помощи

Профсоюз медиков держит на контроле процесс объединения для того, чтобы все условия работы были соблюдены. Помимо этого, во время встреч с коллективами подразделений скорой помощи Баймакской и Сибайской больниц, сотрудникам выездных бригад были вручены профсоюзные страховые сертификаты. В республике было выдано уже более 2500 таких сертификатов. Первые выплаты получили сотрудники городской больницы Салавата.