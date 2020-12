Школьники из Уфы поздравили песней жителей республики С Днём башкирского языка

Ученики полилингвальной школы № 44 в Уфе поздравили жителей республики С Днём башкирского языка. Глава Башкирии Радий Хабиров поделился видео на своей странице в соцсетях.

Мы поменяли методы преподавания башкирского языка, и, судя по улыбающимся лицам этого русскоязычного класса — наши новые подходы детям нравятся, рассказал глава республики. По его словам, для изучения башкирского языка должно быть минимум принуждения и максимум заинтересованных учеников. Радий Хабиров уверен, что эти меры эффективны и результативны в развитии родных языков. Напомним, 31 августа на оперативных совещаний в правительстве Башкирии было предложено на русском и башкирских языках. Подобное выступление прошло в этот день — заместитель премьер-министра Фанур Ягафаров сделал доклад о Дне национального костюма на башкирском языке.

