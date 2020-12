Правительство РФ готовится внести поправки в закон о туризме и охране природных зон

Правительство Российской Федерации разработало проект федерального закона, устанавливающего термин «экологический туризм».

Такую информацию сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. Отмечается, что Правительство России выступило инициатором подготовки проекта «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», целью которых является регулирование деятельности по проведению экотуризма на особо охраняемых заповедных территориях. Как отмечает вице-премьер Виктория Абрамченко, данный проект закрепляет в законодательстве понятие экологического туризма. Она заявила, что главной задачей проекта является создание условий для соблюдения баланса между развитием туристской деятельности и охраной заповедных зон.

