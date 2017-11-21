В Башкирии в ближайшие дни потеплеет до +7

Южные потоки принесли в республику с Каспия порцию теплого воздуха.

В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет, сообщает Башгидромет. Это связано с тем, что южные потоки вынесут с Каспия очередную порцию теплого воздуха.

- 22 и 23 ноября температура воздуха повысится в ночные часы до +1,-4°С, а в дневные – до +1,+7°С тепла. Температурный фон на 4-7°С будет выше нормы. Осадки в виде дождя и мокрого снега будут наблюдаться лишь в отдельных районах республики, ночью и утром местами возможны гололедные явления, - сообщают синоптики.