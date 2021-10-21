Объявлен режим работы детсадов и школ во время нерабочих дней в Башкирии

Во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября в детских садах будут организованы специальные группы, а школьники и студенты колледжей уходят на каникулы по графику.

Известно, что в Минобре Башкирии подтвердили информацию о том, что школьники и студенты колледжей выходят на каникулы в соответствии с календарным графиком, а именно с 29 октября по 7 ноября. Отмечается также, что не будет и досрочных каникул. Что касается детских садов, то работать будут только дежурные группы, график и режим работы которых устанавливает заведующая детсадом и РОНО района. Напомним, что вчера, 20 октября, на совещании президент России ввел нерабочую неделю с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября, однако для некоторых регионов с осложненной эпидемиологической ситуаций, в числе которых и Башкирия, Путин дал добро начинать «каникулы» и вовсе с 23 октября. Между тем Радий Хабиров принял решение ограничиться общефедеральными выходными. Как отреагировали жители республики на незапланированный отдых можете узнать в нашем материале.

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