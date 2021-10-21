Громогласное «нет» и «всем пива». Как жители Башкирии отреагировали на нерабочие дни

Поддержали инициативу с оплатой труда по двойному тарифу и другие жители Башкирии: «Да, почему бы не оплатить, я работаю в стоматологии, нас ни одного дня не отпускали, у людей зубы болят», однако с небес на землю всех опустило лаконичное замечание от другой девушки: «держи карман шире».