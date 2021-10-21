Громогласное «нет» и «всем пива». Как жители Башкирии отреагировали на нерабочие дни

Нерабочая неделя не для всех таковой и является — многие организации продолжат трудиться на благо республики. Именно поэтому те, кому все же придется работать, не разделяют восторга работников бюджетных организаций, которые следующие семь дней попадут в сказку: будут отдыхать и одновременно зарабатывать.
«А почему тому, кто вынужден работать не оплатить в двойном размере?», — удивляется пользователь Рустам.
Поддержали инициативу с оплатой труда по двойному тарифу и другие жители Башкирии: «Да, почему бы не оплатить, я работаю в стоматологии, нас ни одного дня не отпускали, у людей зубы болят», однако с небес на землю всех опустило лаконичное замечание от другой девушки: «держи карман шире».
Некоторые также засомневались в действенности принятых мер, в частности, вспомнили о недавно открытых прямых авиарейсах на берега Доминиканской республики и Египта:
«Недельные каникулы. Египет, Доминикана — все открыто)) съездите, посмотрите, что короны нет и поживете хоть недельку свободно без всякой промывки мозгов», - советует пользователь Дарья.
«Сейчас цены на путёвки заграницу взлетят, уже наверно», - предполагает связист и геофизик из Кандрыкуля.
Своим недовольством делятся сотрудники и руководители частных компаний. Каким образом заработная плата сохранится, если предприятие закроется, и выручки за эти семь дней не будет?! Вопросом «из чего платить зарплату?» задаются многие:
«С каким сохранением з/п, это бюджетники не потеряют в з/п, а кто работает в частных компаниях, тем никто платить не будет», - Рита.
«Я не поняла, нерабочие дня, если я частник и хочу работать, я не имею на это право? т. е. дома должна сидеть? а налоги, взносы, за аренду можно не платить за этот период или как?», - комментирует аккаунт магазина в Сипайлово.
«ИПешникам кто зарплату сохранит и чем наёмникам платить, если дохода ноль будет??? Совсем „озверели“ со своими решениями, постановлениями», - Анастасия.
«<…> по всей роже, а не зарплата. У нас директор сказал: «Путин объявил, вот пусть он вам и платит», — категорично заявила Светлана с цветами на фото.
Не успокоило владельцев малого и среднего бизнеса даже сообщение вице-премьера России Андрея Белоусова о мерах поддержки бизнеса в период пандемии. Люди не только не поверили в щедрость властей, но и засомневались, что выплаты дойдут до регионов.
«Он то обещает, только до регионов не доходит», - возмущается пользовательница Леся.
«Щедро. Но сначала- докажи, что пострадал», - пишет Александр.
«Да знаем как вы там условий понапридумываете что не один бизнес в эти рамки не попадёт!», - Даниил.
«Да блин, все отрасли пострадали. Назовите хоть одну кого обошло стороной», - Альбина.
Отметим, что были и те, кто четко и ясно дал понять, что такие «каникулы», мягко говоря, им не по нраву. Самое приличное из данного сегмента комментариев, которые мы можем процитировать — только громогласное «НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!» от жительницы республики.
Справедливости ради, заметим, что были и те, кто по-настоящему обрадовался нерабочей неделе, тому свидетельствовали многочисленные «Ура» с соответствующими эмодзи, а также «Всем пива! За счёт заведения!».
Тем временем в социальных сетях главы республики подозрительно тихо, в комментариях к постам Хабирова поступают только гневные замечания о несоблюдении масочного режима, а также не менее гневные сообщения о ковид-ограничениях, которые перекрыли доступ к торговым центрам Башкирии.
Напомним, что решение президента России о введение нерабочей недели, в качестве меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, было оглашено вчера, 20 октября. В этот же день глава Башкирии обозначил сроки «каникул» и для жителей региона.