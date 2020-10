Следком выдвинул обвинение жителю Уфы по делу о взятке в Минприродопользовании РБ

Жителя Уфы подозревают в посредничестве во взяточничестве при получении разрешения на добычу природных ресурсов, сообщает следственное управление СКР по Башкирии.

По версии следствия, в конце марта — начале апреля подозреваемый, будучи в больнице, рассказал знакомому, что за взятку может посодействовать в получении земельного участка в Иглинском районе и разрешений на их разработку под карьеры. Деньги он собирался передать должностным лицам из администрации Иглинского района и Минприродопользования Башкирии. Знакомый передал подозреваемому 350 тысяч, а через несколько месяцев второй попросил ещё два миллиона рублей на оформление документов. При передаче второй суммы денег обвиняемый был задержан Мужчине предъявлено обвинение. В данное время он находится под домашним арестом. Напомним, 41-летнюю экс-сотрудницу БГМУ подозревают в передаче взятки. Две девушки передали своему однокурснику 550 тысяч рублей для поступления в университет на бюджет без вступительных экзаменов. Студент позже отдал 450 тысяч бывшей сотруднице вуза для дальнейшей передачи денег должностным лицам из приёмной комиссии. Девушкам в итоге было отказано в поступлении в связи с чем они и обратились в полицию.

