Следком выдвинул обвинение жителю Уфы по делу о взятке в Минприродопользовании РБ

По версии следствия, в конце марта — начале апреля подозреваемый, будучи в больнице, рассказал знакомому, что за взятку может посодействовать в получении земельного участка в Иглинском районе и разрешений на их разработку под карьеры. Деньги он собирался передать должностным лицам из администрации Иглинского района и Минприродопользования Башкирии. Знакомый передал подозреваемому 350 тысяч, а через несколько месяцев второй попросил ещё два миллиона рублей на оформление документов. При передаче второй суммы денег обвиняемый был задержан