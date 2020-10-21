Следком выдвинул обвинение жителю Уфы по делу о взятке в Минприродопользовании РБ

Следком выдвинул обвинение жителю Уфы по делу о взятке в Минприродопользовании РБ

Вчера, 14:46ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Жителя Уфы подозревают в посредничестве во взяточничестве при получении разрешения на добычу природных ресурсов, сообщает следственное управление СКР по Башкирии.

По версии следствия, в конце марта — начале апреля подозреваемый, будучи в больнице, рассказал знакомому, что за взятку может посодействовать в получении земельного участка в Иглинском районе и разрешений на их разработку под карьеры. Деньги он собирался передать должностным лицам из администрации Иглинского района и Минприродопользования Башкирии. Знакомый передал подозреваемому 350 тысяч, а через несколько месяцев второй попросил ещё два миллиона рублей на оформление документов. При передаче второй суммы денег обвиняемый был задержан

Мужчине предъявлено обвинение. В данное время он находится под домашним арестом.

Напомним, 41-летнюю экс-сотрудницу БГМУ подозревают в передаче взятки. Две девушки передали своему однокурснику 550 тысяч рублей для поступления в университет на бюджет без вступительных экзаменов. Студент позже отдал 450 тысяч бывшей сотруднице вуза для дальнейшей передачи денег должностным лицам из приёмной комиссии. Девушкам в итоге было отказано в поступлении в связи с чем они и обратились в полицию.

Related news:
взяткаБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы