В Башкирии опять предсказали заморозки

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Столбик термометра в ряде районов может опуститься до минуc трех градусов.
Сегодня, 21 мая, Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям опубликовал предупреждение о возможных заморозках, которые ожидаются в воздухе и на поверхности почву ночью и утром в ближайшие два дня, 22 и 23 мая.
По прогнозу Башгидромета, столбик термометра может опуститься в некоторых районах до минус трех градусов.
Представители Госкомитета настоятельно рекомендовали жителям республики позаботиться о безопасности сельскохозяйственных культур. Для их защиты можно использовать полимерную пленку, нетканый материал, солому, а также провести окуривание дымом и смачивание водой.
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