В Башкирии опять предсказали заморозки

Сегодня, 21 мая, Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям опубликовал предупреждение о возможных заморозках, которые ожидаются в воздухе и на поверхности почву ночью и утром в ближайшие два дня, 22 и 23 мая.