В Башкирии ждут заморозки на почве и дожди

Сегодня, 17 мая, в юго-западных районах Башкирии синоптики прогнозируют небольшой дождь, а также заморозки до -3 градусов. Об этом сообщили специалисты Башгидромета.

В связи с такими погодными условиями на отдельных участках дорог утром может возникнуть дымка, а также плохая видимость до двух километров.

По прогнозу, столбик термометра опустится ночью +4, +9 градусов, днем воздух прогреется до +21, +26 градусов.

На северо-востоке республики температура не превысит +16 градусов.

Ветер будет переменный и слабый, но днем возможны порывы.

Завтра, 18 мая, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +6,+11 градусов, на северо-востоке до +1 градуса, днем +16,+21 градуса.