Завтра, 13 мая, в Башкирии ожидаются заморозки

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В республике снова объявили штормовое предупреждение.
Синоптики снова огорчают жителей республики. На этот раз они пророчат настоящие заморозки. Завтра, 13 мая, в Башкирии температура воздуха ночью опустится до минус трех градусов, а днем поднимется всего лишь до плюс трех градусов. Днем также будет небольшая облачность без осадков и стихнет шквалистый ветер.
Согласно прогнозу погоды, такая погода продлится до следующих выходных.
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