Завтра, 13 мая, в Башкирии ожидаются заморозки

Синоптики снова огорчают жителей республики. На этот раз они пророчат настоящие заморозки. Завтра, 13 мая, в Башкирии температура воздуха ночью опустится до минус трех градусов, а днем поднимется всего лишь до плюс трех градусов. Днем также будет небольшая облачность без осадков и стихнет шквалистый ветер.