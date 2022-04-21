Пять железных правил: как не потерять все сбережения во время кризиса

Экономическая ситуация в России сейчас, мягко говоря, непростая. Поэтому редакция Mkset собрала для вас ключевые советы на самую актуальную тему - что нужно и что не нужно делать во время экономического кризиса.

Любой кризис – наиболее удачное время для всевозможных мошенников. В то время, когда люди растеряны и не знают, как удачнее избежать финансовых потерь, мошенники используют их взвинченные нервы, чтобы ввести в заблуждение и обокрасть. В таких ситуациях очень важно не принимать скоропалительных решений и не снимать деньги, даже если вам позвонили из «службы безопасности». Примечательно, что расчет мошенников далеко не всегда строится на попытке убедить жертву действовать как можно быстрее. Как показывает практика, бывают ситуации и более продолжительного характера. В этом смысле необычной, но уже хорошо известной схемой выглядит прием, опробованный на 47-летней жительнице Уфы. Начиналось все как обычно: звонок якобы из службы безопасности банка с верным указанием личных данных клиента. Разумеется, предупреждение о попытке несанкционированного снятия средств с просьбой уточнить реквизиты карты и СМС-код для отмены перевода. Казалось бы, все это уже было неоднократно — если жертва называла информацию, деньги со счета немедленно уходили мошенникам. Но в этот раз события развивались более неожиданно. Так, через несколько минут после этого звонка уфимке позвонил еще один «банковской работник». Он сказал, что операция успешно отменена, но для полной безопасности нужно приехать в отделение банка, снять все средства с карты и переложить в другой банк, иначе их можно потерять. Женщине даже вызвали такси «за счет заведения», отвезли в банк, там она сняла деньги – и увезли в другой, где средства зачислили на чужой счет с помощью подставного сотрудника службы безопасности через банкомат под предлогом защиты. Важно, что сам банк никакой ответственности за эту ситуацию не несет, поскольку наличные жертва получила в офисе банка, а о дальнейших целях на эти средства никто никому не сообщал. Делайте покупки «на холодную голову». Сахар, гречка, масло и другие продукты из социальной корзины производятся в России из отечественного сырья. Покупатели, заражая друг друга паникой, закупают продукты в сравнительно большом количестве – в результате образуется дефицит, а магазины поднимают цены. Разумеется, дефицит пройдет вместе с ажиотажным спросом (помните, как это было в самом начале пандемии?), а вот деньги уже будет не вернуть. И если ряд продуктов обладает большим сроком годности и их еще можно употребить, то, например, с автомобилями и бытовой техникой ситуация сложнее – дополнительный телевизор или холодильник может быстро оказаться «лишним». Житель Стерлитамака Анвар Уриев во время пандемии коронавируса оказался в затруднительном положении – из-за «удаленки» его регулярный заработок снизился наполовину, а вот кредит, с помощью которого он купил автомобиль, никуда не делся. Один платеж был просрочен, но спасло решение о предоставлении гражданам России кредитных каникул – отсрочке ежемесячного платежа на определенный срок. Во время этих каникул заемщик не платит по кредиту, причем наличие просроченного платежа не влияет на возможность взять «каникулы». Информация о «каникулах» была отражена в кредитной истории Анвара, но этот пункт ее не портит. В итоге срок кредита увеличился и Анвару удалось устроиться на другую работу, чтобы накопить достаточно средств для выплаты кредита. В случае, если вы попали в схожую затруднительную ситуацию, то кредитные каникулы можно взять и сейчас - до 30 сентября. Граждане и предприятия малого и среднего бизнеса могут подавать требования об отсрочке платежей по кредитам и займам на срок до шести месяцев. Воспользоваться этим правом могут только те, чьи доходы упали минимум на треть за месяц, предшествующий подаче заявки по сравнению с прошлым годом. Начальная сумма займа не должна превышать: по автокредитам – 700 тыс. рублей; по потребкредитам – 300 тыс., по кредитным картам – 100 тыс. руб. Критически относитесь к новостям из непроверенных источников. Научитесь искать первоисточники данных, отличать официальные сайты от тех, что могут быть мошенническими. Сверяйте информацию с той, что представлена на официальных порталах - например, ответы на главные вопросы есть на сайте Банка России (http://www.cbr.ru/faq/w_fin_sector/) и на сайте Правительства (http://government.ru/sanctions_measures/). Запомните, что никаких ограничений на снятие наличных в рублях сейчас нет, более того - их не предвидится, внутри страны карты «Виза» и «Мастеркард» работают как раньше. В настоящее время есть только по счетам и вкладам в долларах и другой иностранной валюте.

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