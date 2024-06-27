«Очень страшно»: НЛО заметили над Башкирией

С другого ракурса ещё один ролик засняла компания молодых людей. Юноши с какой-то целью держали своего товарища на руках, а один из друзей решил запечатлить момент на камеру. Внезапно, в небе замечают падающий объект и успевают зафиксировать пару секунд его движения. Примечательно, что на кадрах также можно увидеть, что в какой-то момент небесное тело вспыхивает сильнее.