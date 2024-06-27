«Очень страшно»: НЛО заметили над Башкирией

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Так, на записи с видеорегистратора автомобиля можно увидеть, как в ночном небе стремительно падает объект, оставляющий за собой горящий «хвост». Небесное тело скрывается за многоэтажкой, после чего заметна короткая вспышка.
С другого ракурса ещё один ролик засняла компания молодых людей. Юноши с какой-то целью держали своего товарища на руках, а один из друзей решил запечатлить момент на камеру. Внезапно, в небе замечают падающий объект и успевают зафиксировать пару секунд его движения. Примечательно, что на кадрах также можно увидеть, что в какой-то момент небесное тело вспыхивает сильнее.
Пользователи соцсетей гадают, что именно заметили в небе горожане.
— Это метеорит, всё предельно понятно.
— Это шаровая молния.
— Сорян, это я, давно в родном городе не был. Торопился на бабушкины чебуреки.
— Это же Лунтик прилетел.
Мы, в свою очередь, решили всё выяснить у специалистов. Mkset обратился за комментарием в Уфимский планетарий. Как только астрономы подготовят ответ, редакция его опубликует.
Напомним, что ранее Mkset сообщал о предстоящем звездопаде в регионе. Пик небесного явления как раз ожидался 27 июня.