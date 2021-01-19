В России обеспечат своевременные выплаты медикам за работу в новогодние праздники

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами обеспечить своевременную выплату зарплаты и надбавок за работу в новогодние праздники медикам, которые работают с больными коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.