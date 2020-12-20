Рэп-трек главы Общественной палаты Башкирии попал в ТОП-10 чарта BandLink

Напомним, на песню также сняли клип. В нём Ростислав Мурзагулов высмеивает стереотипы о чиновниках и сравнивает себя с рэп-артистом Моргенштерном. Кроме того, последний принял участие в записитрека. Также роли секретарши снялась блогер и телеведущая Ульяна Тригубчак.
Ранее Мурзагулов рассказал Mkset, как снимали клип в здании правительства Башкирии.
Ростислав Мурзагулов — председатель совета директоров государственного медиахолдинга «Башинформ». 15 декабря он был избран на должность главы Общественной палаты республики, после чего объявил, что покинет пост в «Башинформ».