Рэп-трек главы Общественной палаты Башкирии попал в ТОП-10 чарта BandLink

Рэп-трек главы Общественной палаты Башкирии попал в ТОП-10 чарта BandLink

Вчера, 10:22ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: Скриншот с клипа "Моргенштерн"
Трек Ростислава Мурзагулова «Моргенштерн» вошёл в топ-10 чарта BandLink. Сам исполнитель объяснил это тем, что слушатели поняли и одобрили подтекст песни.

Напомним, на песню также сняли клип. В нём Ростислав Мурзагулов высмеивает стереотипы о чиновниках и сравнивает себя с рэп-артистом Моргенштерном. Кроме того, последний принял участие в записитрека. Также роли секретарши снялась блогер и телеведущая Ульяна Тригубчак.

Ранее Мурзагулов рассказал Mkset, как снимали клип в здании правительства Башкирии.

Ростислав Мурзагулов — председатель совета директоров государственного медиахолдинга «Башинформ». 15 декабря он был избран на должность главы Общественной палаты республики, после чего объявил, что покинет пост в «Башинформ».

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