Нефтекамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в создании и распространении вредоносных программ.

В материалах дела указано, что мужчина, не выходя из дома, совершил компьютерные атаки в отношении нескольких IР-адресов, среди которых был сайт правительства Новосибирской области. Подсудимый делал это с целью получения доступа к базам данных. Мужчина признал свою вину и даже оказал содействие в расследовании и раскрытии преступления. Также судьи приняли во внимание наличие у него двоих несовершеннолетних детей. Все это смягчило наказание. Суд назначил ему один год ограничения свободы.

