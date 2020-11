Скоростная трасса «Виноградово – Болтино – Тарасовка» прошла этап проверки проекта в Госэкспертизе.

На прошедшей в Москве Транспортной неделе был заключен договор о финансировании новой скоростной автодороги, пишет infox.ru. Уже в декабре текущего года в Мытищах начнут строить четырехполосное шоссе, а закончить работы планируют к 2024 году. Общая протяженность трассы составит 16 километров. Она улучшит трафик для более чем 850 000 жителей Московской области.

