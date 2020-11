Самый большой действующий вулкан выбросил пепел на высоту пять километров.

Газета “Известия” сообщает, что самый высокий действующий вулкан Евразии, расположенный на Камчатке, выбросил столб пепла высотой пять километров. Речь идет о Ключевском вулкане, высота которого достигает почти пяти тысяч метров. Выброс пепла был зафиксирован сегодня - высота столба составила пять километров. Сотрудники экстренных служб сообщают, что в населенных пунктах, расположенных рядом с вулканом, выпадение пепла не зафиксировано.

