Паника без диплома: В Башкирии выпускникам Академии ВЭГУ не дали документы гособразца

Вуз лишился аккредитации и переводит часть студентов в другие учебные заведения.

В редакцию Медиакорсети обратились студенты Академии ВЭГУ, которые очень обеспокоены своим будущим. Как известно, ВЭГУ – коммерческое учебное заведение, которое уже четверть века работает на рынке образовательных услуг. Дело в том, что 25 июня этого года у вуза истек срок аккредитации, а получить ее новь пока не удается. Это означает, что он не имеет права выдавать своим выпускникам дипломы государственного образца, которые, как правило, учитываются работодателями при назначении оклада, повышении по службе и т.д. К слову говоря, подобную ситуацию вуз переживает не впервые. Если обратиться к его истории, то подобные ситуации происходили и ранее, но в конце концов, ВЭГУ удавалось обосновать свой уровень работы и получить все необходимые согласования в Рособрнадзоре. Персонал учебного заведения не сомневается, что и в этот раз все будет также. Но студентам (и особенно выпускникам) не до рассуждений. В подвешенном состоянии сейчас пребывают больше тысячи человек, обучающихся в нескольких филиалах Академии ВЭГУ. - Мы заплатили деньги за обучение и хотим получить диплом об образовании государственного образца, а не филькину грамоту, напечатанную на принтере, - сообщила Медиакорсети студентка, представившаяся Анной. – Нас просят подождать и заверяют, что проблема скоро будет решена. Но мне нужно представить документ об образовании работодателю. Я написала диплом еще в августе. А что теперь с ним делать, не знаю. Как удалось выяснить Медиакорсети, в вузе выпускникам предложили перевестись в другие вузы, где они смогут защитить свои дипломные работы и получить дипломы гособразца. Вопрос с юристами уже решен. Сейчас согласовываются вопросы о переводе в другие вузы представителей других специальностей. - Нам сказали, что переведут в другой вуз до конца года. Вот теперь ждем и очень волнуемся за свое будущее. Если обманут, лично я буду обращаться в прокуратуру, - сообщила Анна. - Мой сын обучается в ВЭГУ, сейчас сидит на успокоительных, постоянно спрашивает: «Мама, а что будет дальше? Я верил, доверял, а меня просто в другой ВУЗ!». И «корочки» он хотел получить не какого-то другого института, а именно ВЭГУ! Нам обещали золотые горы, а вместо этого мы получили обертку от конфетки. Конечно, обидно за всех студентов, которые закончили вуз, и им осталось только защита. О чем они думали? Почему не прошли аккредитацию? Нужно было просмотреть все варианты и дать студентам защитить дипломы в июне. Я понимаю, они надеялись на лучшее, но никогда нельзя надеяться... Надежда хоть и умирает последней, но она и умерла. Конечно же, им бы пришлось попотеть, чтобы принять защиту у всех студентов 2018 года. Но они не хотели потеть, и ушли в отпуска, - негодует на студенческом форуме Наталья, мама одного из выпускников. Однако, как сообщили в Академии, женщина заблуждается. - Принять у студентов выпускные экзамены раньше, до выполнения учебного плана, вуз не имел права, это нарушение. Делать это можно только при наличии исключительных причин. Но истечение срока аккредитации в их число не входит, - пояснили Медиакорсети по телефону представители вуза. На сайте Академии ВЭГУ опубликовано обращение ее ректора Евгения Миннибаева, который попытался прояснить ситуацию и успокоить встревоженных студентов и их близких. - В течение последних шести месяцев мы проходили процедуру государственной аккредитации. На сайте Рособрнадзора 3 октября 2018 года было опубликовано заключение, составленное по результатам аккредитационной экспертизы, проведенной в сентябре 2018 года. 4 октября опубликован приказ об отказе в государственной аккредитации. Заключение, на основании которого подготовлен приказ, вызывает массу вопросов, так как зафиксированные в нем замечания незначительны и не соответствуют действительности. Мы планируем в ближайшее время подать в Рособрнадзор обращение с возражениями по существу основных замечаний заключения экспертов и надеемся на его объективное рассмотрение. Вместе с тем, мы должны понимать, что все эти процессы проходят довольно долго и быстрых решений ждать не приходится, - сообщил Евгений Миннибаев. - Наша Академия полностью соответствует необходимым требованиям, что не раз подтверждалось экспертами самой высокой квалификации и аккредитационными экспертизами на протяжении 25-летней истории вуза. Несмотря на явную необоснованность выводов аккредитационной комиссии, решения по нашему вузу приняты, и мы должны исходить из существующего положения дел. По словам ректора, отсутствие аккредитации никаким образом не скажется на образовательном процессе в ВЭГУ, так как она имеет бессрочную лицензию и продолжает работать в обычном режиме. Что же касается дипломов, то вуз предложил выпускникам два варианта решения проблемы. Тем, для кого государственный диплом не имеет принципиального значения правильно пройти итоговую аттестацию в Академии ВЭГУ и получить диплом о высшем образовании установленного образца, а после получения вузом государственной аккредитации их обещают опять зачислить на учебу и в режиме экстерната принять итоговую государственную аккредитацию и выдать законный диплом государственного образца. Желающих принять этот вариант почти не нашлось, поэтому руководство Академии сейчас проводит переговоры с другими вузами о переводе к ним студентов. Там ребята смогут пройти итоговую аттестацию. Медиакорсеть следит за ситуацией.

