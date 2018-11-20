Паника без диплома: В Башкирии выпускникам Академии ВЭГУ не дали документы гособразца

- Мой сын обучается в ВЭГУ, сейчас сидит на успокоительных, постоянно спрашивает: «Мама, а что будет дальше? Я верил, доверял, а меня просто в другой ВУЗ!». И «корочки» он хотел получить не какого-то другого института, а именно ВЭГУ! Нам обещали золотые горы, а вместо этого мы получили обертку от конфетки. Конечно, обидно за всех студентов, которые закончили вуз, и им осталось только защита. О чем они думали? Почему не прошли аккредитацию? Нужно было просмотреть все варианты и дать студентам защитить дипломы в июне. Я понимаю, они надеялись на лучшее, но никогда нельзя надеяться... Надежда хоть и умирает последней, но она и умерла. Конечно же, им бы пришлось попотеть, чтобы принять защиту у всех студентов 2018 года. Но они не хотели потеть, и ушли в отпуска, - негодует на студенческом форуме Наталья, мама одного из выпускников.