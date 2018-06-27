В Башкирии закрыли институт, студентов переводят в другой вуз

Стерлитамакский институт физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК» прекращает свою деятельность. Данную информацию подтвердили в администрации Башкирского института физической культуры (БИФК), который также является филиалом Уральского государственного университета физкультуры и в котором студенты из Стерлитамака при желании смогут продолжить учебу после перевода.

- Причину закрытия стерлитамакского вуза я затрудняюсь вам назвать, слышала, что он перестал быть рентабельным, но ведь это сегодня можно сказать о многих вузах, - пояснила сотрудница вуза на условиях анонимности. - Студенты из Стерлитамака могут перевестись в БИФК на ту же форму обучения с сохранением бюджетной, коммерческой, очной или заочной формы.