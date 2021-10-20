На Украине незрячим спортсменам вручили книги

Также Литовченко рассказала о том, что в одной из статей прочитала: призерам Олимпиады власти Харькова выплатят по 55 тыс. долларов за «бронзу», тогда как паралимпийцы с «золотом» могут рассчитывать лишь на 75 тыс. гривен. Впрочем, Марина Литовченко расстроена не финансовой стороной вопроса, но отношением со стороны чиновников.