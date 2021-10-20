На Украине незрячим спортсменам вручили книги

На Украине незрячим спортсменам вручили книги
На Украине незрячим спортсменам вручили книги
Вчера, 18:34ОбществоФото: pixabay.com
В Харькове слепым спортсменам-паралимпийцам вручили книги, о чем рассказала Марина Литовченко.

Участники Паралимпиады в Токио из Харькова в качестве подарков получили билеты в зоопарк и книги. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на пост олимпийской чемпионки, спортсменки Марины Литовченко в Facebook.

Марина Литовченко отмечает, что делится этой историей «с невероятной горечью». Спортсменка отмечает, что отношение властей к паралимпийцам отличается от отношения к обычным спортсменам.

Также Литовченко рассказала о том, что в одной из статей прочитала: призерам Олимпиады власти Харькова выплатят по 55 тыс. долларов за «бронзу», тогда как паралимпийцы с «золотом» могут рассчитывать лишь на 75 тыс. гривен. Впрочем, Марина Литовченко расстроена не финансовой стороной вопроса, но отношением со стороны чиновников.

В комментариях к посту Марины Литовченко пользователи поддерживают ее и отмечают, что разделение спортсменов, которое показали украинские власти, недопустимо. Действия чиновников авторы комментариев характеризуют как «позорище».

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