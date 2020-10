В Башкирии на четыре месяца приостановят выплату некоторых пособий

В Башкирии с октября 2020 года по февраль 2021 года приостановят выплату ежемесячных пособий, говорится в тексте распоряжения правительства республики от 13 октября. Так, пособий на четыре месяца лишатся родители или опекуны, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, ветераны труда и труженики тыла.

Однако, как отмечается в документе, денежные выплаты не получат лишь те, кто представил неполный комплект нужных документов. Власти объясняют подобную меру реализацией пилотного проекта, в рамках которого будут определены критерии, порядок принятия решения о приостановлении выплаты, а также порядок уведомления гражданина о том, что он представил неполный пакет документов. Согласно тексту распоряжения, в республике появится возможность представлять недостающие документы через портал госуслуг Башкирии, информационную систему МФЦ и систему «Адресная социальная помощь». До 30 октября властями планируется разработать и утвердить «дорожную карту» проекта, а также внести изменения в части соцвыплат в региональное законодательство.

