В Башкирии на четыре месяца приостановят выплату некоторых пособий

Однако, как отмечается в документе, денежные выплаты не получат лишь те, кто представил неполный комплект нужных документов.
Власти объясняют подобную меру реализацией пилотного проекта, в рамках которого будут определены критерии, порядок принятия решения о приостановлении выплаты, а также порядок уведомления гражданина о том, что он представил неполный пакет документов.
Согласно тексту распоряжения, в республике появится возможность представлять недостающие документы через портал госуслуг Башкирии, информационную систему МФЦ и систему «Адресная социальная помощь». До 30 октября властями планируется разработать и утвердить «дорожную карту» проекта, а также внести изменения в части соцвыплат в региональное законодательство.