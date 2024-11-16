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Пособие по бедности

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2024
Разводы ради пособий в Башкирии стали нормой
16 ноября, 04:28
Жителям Башкирии выдадут по 13 340 рублей
21 мая, 14:54
2020
Льготники Башкирии не будут получать отказ в пособиях из-за нехватки документов
20 октября 2020, 07:16
2018
В Башкирии выплаты 300 тысяч рублей за первого ребенка продлятся до 1 мая 2020 года
25 декабря 2018, 08:01
Глава Минтруда Башкирии разъяснила порядок новых выплат родителям малышей
10 января 2018, 13:14
2017
Минтруд Башкирии назвал размер пособия по безработице
17 октября 2017, 12:52

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