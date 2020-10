Специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему антибиотики, принятые в первые дни заражения гриппом, не помогают.

Газета “Известия” сообщает, что прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом только ослабляет иммунитете. По мнению специалистов, это самая большая ошибка, совершаемая людьми. Действие антибиотиков не направлено против вирусов, поэтому без назначения врача их принимать нельзя. Самым эффективным методом профилактики является вакцинация.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter