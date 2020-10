Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности в Башкирии. Главное

В связи с угрозой распространения коронавируса в регионе начнут действовать новые ограничения

Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса в республике. Рассказываем, что именно изменится и какие сферы затронут эти изменения. Запланированные на территории республики деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 50 человек либо с участием гостей из других регионов или из-за рубежа, по возможности отменяются или переносятся на более поздний срок. Режим самоизоляции рекомендовано соблюдать лицам старше 65 лет, беременным женщинам, а также гражжданам с хроническими заболеваниями. Исключения - покупка продуктов питания, лекарств, обращение в салоны связи, поездки в сады, посещение кладбищ. Лица, прилетающие в Башкирию из-за рубежа (в том числе транзитом), должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов анализа на COVID-2019 методом ПЦР. Обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении постояльцев социальных учреждений до 15 ноября включительно. Кроме того, обязательная самоизоляция действует для контактных лиц с больными коронавирусом, для больных внебольничной пневмонией. Вахтовики обязаны проходить 14-дневную обсервацию (изоляцию) в обсерваторах, организованных властями. Школьные каникулы продлятся с 19 октября по 4 ноября 2020 года. Работа кинотеатров, театров, концертных залов и домов культуры возможна лишь при 30% заполненных зрительских мест. Соревнования, включенные в Единый календарный план Минспорта России, могут проводиться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и при отсутствии зрителей. Дистанционный режим работы вводится для всех сотрудников старше 65 лет, беременных женщин и тех, кто имеет хронические заболевания. Одного или нескольких работников могут привлечь к проведению термометрии, проверке соблюдения масочного режима. Антиковидный инспектор, действующий в организации, освобождается от иных трудовых обязанностей, должен иметь средства индивидуальной защиты, отличительную повязку или спецодежду. По возможности устанавливается надбавка к зарплате при надлежащем выполнении функций. На предприятиях и в организациях ограничиваются любые корпоративные мероприятия в коллективах и участие работников в иных массовых мероприятиях. Пассажирами автобусов должна соблюдаться социальная дистанция. Для этого ГУП «Башавтотранс» и частные перевозчики должны оптимизировать график движения транспорта. Организации общепита ограничат режим работы до 23:00 и откажутся от проведения корпоративов, свадеб, юбилеев, поминок. В залах не будут работать танцполы. Находиться на территории общепита одновременно могут до 50 человек. Рабочие совещания, собрания, заседания коллегий чиновников переводятся в формат видеоконференции, за исключением мероприятий, которые проводят глава Башкирии, премьер-министр Правительства РБ, а также заседаний Курултая республики. Новая инфекционная больница в Стерлитамаке должна быть построена и введена к 15 декабря 2020 года. Жители обязуются носить маски вне дома. В магазинах, банках и МФЦ граждане обязаны использовать перчатки, повсеместно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м кроме поездок в такси. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы России и в другие регионы страны, неблагополучные по COVID-2019, и отказаться от любых массовых мероприятий и мест массового скопления людей.

