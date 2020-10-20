Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности в Башкирии. Главное

Дистанционный режим работы вводится для всех сотрудников старше 65 лет, беременных женщин и тех, кто имеет хронические заболевания. Одного или нескольких работников могут привлечь к проведению термометрии, проверке соблюдения масочного режима. Антиковидный инспектор, действующий в организации, освобождается от иных трудовых обязанностей, должен иметь средства индивидуальной защиты, отличительную повязку или спецодежду. По возможности устанавливается надбавка к зарплате при надлежащем выполнении функций.