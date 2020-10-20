Монеточка призналась Дудю, почему ей сложно слушать песни Земфиры

— Мне правда сложно отделять творчество человека от его личности. И это как раз тот случай. Мне стало гораздо сложнее слушать песни Земфиры, потому что как только ты узнаешь о какой-то черте характера… Какой-то негатив ты в жизни от человека получил — этот негатив начинает тебе видеться в каждой песне, в каждой строчке… Какая-то неуверенность, агрессия. Я теперь вижу это везде и не могу нормально воспринимать,призаналась молодая певица.