Монеточка призналась Дудю, почему ей сложно слушать песни Земфиры

Популярная певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) стала героиней очередного выпуска проекта журналиста Юрия Дудя. В нем Монеточка в частности рассказала о своем отношении к певице Земфире, которая в прошлом году раскритиковала творчество Гырдымовой.

Девушка призналась, что ее отношение к Земфире после этого поменялось. — Мне правда сложно отделять творчество человека от его личности. И это как раз тот случай. Мне стало гораздо сложнее слушать песни Земфиры, потому что как только ты узнаешь о какой-то черте характера… Какой-то негатив ты в жизни от человека получил — этот негатив начинает тебе видеться в каждой песне, в каждой строчке… Какая-то неуверенность, агрессия. Я теперь вижу это везде и не могу нормально воспринимать,призаналась молодая певица. Певица призналась, что сообщение Земфиры ее не обидело, а случившееся назвала «клевым мемом». При этом Монеточка заявила, что не будет пытаться отрицать талант известной уфимки. Это прекрасный поэт. Прекрасный композитор, сказала Гырдымова. Монеточка также призналась, что ей нравится образ жизни Земфиры, который создает сакральный миф для поклонников. Мне очень нравится, когда она выходит там, появляется раз в три года, вбрасывает какую-то странную дичь, и все думают «что это было, кто это, как это», призналась Монеточка. Напомним, в июле 2018 года в официальной группе Земфиры появился пост, в котором певица высказала свое мнение по поводу Гречки и Монеточки, назвав голос последней «омерзительным», а саму Монеточку «многозначительной, но „пфф“», при этом отметив ее «отличные тексты». Монеточка рассказала, как через два года смотрит на произошедшее.

