Хит певицы Монеточки «Нимфоманка» спели на башкирском

Хит певицы Монеточки «Нимфоманка» спели на башкирскомВидео
Сегодня, 12:30Надежда Валитова
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Оператором видеоролика выступил Рустем Гайсин.
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Сюжеты: Видео
Как пишет издание proural.ru, перевести песню «Нимфоманка» на башкирский язык вокалистке Илюзе Идрисовой помогли Динара Каримова и Ксения Чусова. Добавим, что сегодня, 27 сентября, певица Монеточка выступает с сольным концертом в одном из ночных клубов Уфы.
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