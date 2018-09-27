Хит певицы Монеточки «Нимфоманка» спели на башкирском

Как пишет издание proural.ru, перевести песню «Нимфоманка» на башкирский язык вокалистке Илюзе Идрисовой помогли Динара Каримова и Ксения Чусова. Добавим, что сегодня, 27 сентября, певица Монеточка выступает с сольным концертом в одном из ночных клубов Уфы.