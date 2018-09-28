Монеточка на родине Фейса: Я такая мета-мета

20-летняя Лиза Гырдымова из Екатеринбурга в Уфе не в первый раз, но впервые с аншлагом. Послушать хиты главного русского альбома сегодня «Раскраски для взрослых» о том, как в «90-е убивали людей», последней школьной дискотеке, ночном ларьке и затерявшемся русском ковчеге пришли, в основном, молодые люди от 14 до 25. Однако нашлось на концерте место и зрителям постарше. Если молодежь со смартфонами в руках уверенно заполнила танцпол, люди постарше расположились за столиками.

Монеточка появилась неожиданно, спустя полчаса и сразу над залом уфимского «Колизео» - в белой футболке с изображением «Раскрасок» и привычными рыжими завитушками. «Последнюю дискотеку» публика встретила на ура. Лизу, чувствуется, очень ждали.

Певица весь концерт шутила с залом, танцевала и призналась, что рада быть на родине рэпера Фэйса (а не Земфиры и Шевчука, как обычно декламировали со сцен иногородние звезды). После этого она спросила, можно ли в зале иногда материться и, услышав оглушительное «Да» подростков, продолжила дальше.

Несколько раз Монеточка уходила на бис, порадовала поклонников и песнями на синтезаторе, благодаря которым она и стала звездой ютуба — приблатненную «Козырный туз», оппозиционную «Мамочка, я не зигую» и другие. В какой-то момент Лиза наиграла классическую мелодию Клода Дебюсси «Лунная Соната», но, будто вовремя опомнившись, отшутилась: «Ой, давайте лучше к нашей современной музыке и битам». Хит «Каждый раз» певица ожидаемо исполнила в финале полуторачасового концерта.

Монеточка сказала, что вернется в Уфу «очень скоро», раздала зрителям воздушные шарики и попрощалась, помахав зрителям рукой.