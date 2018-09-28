Монеточка на родине Фейса: Я такая мета-мета
Медиакорсеть публикует фоторепортаж Натальи Романовой с концерта в "Огнях Уфы" одной из главных певиц страны в этом году.
20-летняя Лиза Гырдымова из Екатеринбурга в Уфе не в первый раз, но впервые с аншлагом. Послушать хиты главного русского альбома сегодня «Раскраски для взрослых» о том, как в «90-е убивали людей», последней школьной дискотеке, ночном ларьке и затерявшемся русском ковчеге пришли, в основном, молодые люди от 14 до 25. Однако нашлось на концерте место и зрителям постарше. Если молодежь со смартфонами в руках уверенно заполнила танцпол, люди постарше расположились за столиками.
Монеточка появилась неожиданно, спустя полчаса и сразу над залом уфимского «Колизео» - в белой футболке с изображением «Раскрасок» и привычными рыжими завитушками. «Последнюю дискотеку» публика встретила на ура. Лизу, чувствуется, очень ждали.
Певица весь концерт шутила с залом, танцевала и призналась, что рада быть на родине рэпера Фэйса (а не Земфиры и Шевчука, как обычно декламировали со сцен иногородние звезды). После этого она спросила, можно ли в зале иногда материться и, услышав оглушительное «Да» подростков, продолжила дальше.
Несколько раз Монеточка уходила на бис, порадовала поклонников и песнями на синтезаторе, благодаря которым она и стала звездой ютуба — приблатненную «Козырный туз», оппозиционную «Мамочка, я не зигую» и другие. В какой-то момент Лиза наиграла классическую мелодию Клода Дебюсси «Лунная Соната», но, будто вовремя опомнившись, отшутилась: «Ой, давайте лучше к нашей современной музыке и битам». Хит «Каждый раз» певица ожидаемо исполнила в финале полуторачасового концерта.
Монеточка сказала, что вернется в Уфу «очень скоро», раздала зрителям воздушные шарики и попрощалась, помахав зрителям рукой.
Ее феномен объяснить легко - сегодня абсолютной звездой можно стать, набрав пару миллионов просмотров в ютубе, а после собирать полные залы столичных и региональных клубов. Чем это кончится, пока неясно, ведь нынешние звезды сгорают также быстро, как завершают всероссийский тур с аншлагом. Впрочем, Монеточке, с ее неглупыми и запоминающимися текстами и лолитовским очарованием хочется пожелать лишь всяческих успехов.