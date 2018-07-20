Земфира высказалась о творчестве Гречки и Монеточки

Певица Лиза Монеточка 18 июля стала новым героем ютьюб-шоу «Вписка». Во время записи ведущие вспомнили совместное интервью Монеточки и певицы Гречки (Анастасии Ивановой) на «Кинотавре». Ведущий сказал, что их после этой беседы назвали «Земфирой и Литвиновой» по версии 2018 года.

Монеточка усомнилась в том, что это хорошее сравнение: «Мне честно кажется, что Настя [Гречка] покруче будет [чем Земфира]. Для меня она "трушнее" (правдивее, искреннее от англ. true - прим.ред.). Земфира — очень сложный человек, закрытый, непонятный».

На следующий день Земфира дала в своем официальном сообществе во «ВКонтакте» оценки обеим певицам. Не очень приятные.

«Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — заметила она.

Монеточка, по мнению Земфиры, все же обладает некоторыми преимуществами. «Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр — тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова», — написала артистка.

Публикацию она сопроводила треком Something Real / Did You feel It Too? израильского певца Орена Лави. Она также отметила, что желает «удачи обеим».

Заявления Земфиры вызвали волну возмущения, были и обвинения в лукизме - дискриминации по внешности. На что Земфира также ответила.

Стоит отметить, что комментарии под этим постом певицы в официальном сообществе закрыты.