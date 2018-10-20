В Уфе отметят 99 лет со дня рождения Мустая Карима

Сегодня, 20 октября, отмечается 99-я годовщина со дня рождения Народного поэта Республики Башкортостан, прозаика и драматурга Мустая Карима. В Уфе пройдут мероприятия, посвященные этой дате.

Сегодня, в 13.00 в сквере имени Мустая Карима, расположенном возле Дома профсоюзов, состоится театрализованное мероприятие, а также прозвучат известные стихотворения Мустая-агая на разных языках, и состоится возложение цветов к его памятнику.

В 15. 00 в творческой мастерской имени Мустая Карима БГУ состоится вручение ежегодных грантов Фонда имени Мустая Карима