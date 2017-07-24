В Башкирии дети стали героями робототехнического квеста

Он прошел в Стерлитамаке впервые.

В субботу, 19 августа, в Стерлитамаке состоялся первый робототехнический квест. Организаторы - СФ БашГУ и учебный центр «Толтек Плюс» назвали его «Герои инженерной службы быстрого реагирования». Героями квеста стали дети от 7 до 14 лет.

Мне посчастливилось быть рядом с ними, и у меня две новости. Хорошая: немного поумнеть за час научных приключений - вполне реально. Плохая: кажется, отнюдь не всем детям хочется больше знать...

Фараоновы змеи и вулкан в чашке

Да, это было смело - попытаться впечатлить ребятню физическими и химическими опытами посреди огромного торгового центра, в окружении бутиков и праздношатающихся горожан. Помогла легенда про суперспасателей: робототехническая станция «Толтек» с планеты Кибертроник потерпела крушение. Секретную лабораторию для создания роботов решено было восстановить на Земле. Помочь смогут только самые любознательные. Те, кто сумеет ответить, например, на такие вопросы:

«Что умеет лавовая лампа? Как воду превратить в чернила, а чернила - снова в воду? Какое жидкое вещество способно уничтожить поролоновый меч?».

- Такое в школе не покажут, - толкает локтём подружку девочка-подросток.

Кто-то из «спасателей» откровенно скучает, глядя, как доктор Кеместри и его ассистент Сера Аргоновна управляются с колбами и пробирками. Зато есть, к счастью, те, кто встаёт на цыпочки и тянется к заветному столу . Они понимают, чем отличаются химики от фокусников. Дети хотят разгадать, какой чудо-порошок надо поджечь, чтобы получить вулкан в чашке. И они вот-вот сообразят, как укротить Змея Горыныча и приручить фараоновых змей. Но они ещё не знают: самое интересное только начинается.

Батарею для роботов дети делают сами - из лимонов, цинковых и медных пластин. Фото: Азат Даминов

«А где айфон?»

В электронной лаборатории мальчишки и девчонки собирают электрические цепи - у самых внимательных на рабочем столе зажигается маячок или включается двигатель. В лаборатории мехатроники ребята собирают простые механизмы, в робототехнической лаборатории знакомятся с умными машинами и изучают устройство беспилотников.

- Где у роботов мозги? - экзаменует участников квеста руководитель центра промышленной робототехники и медицинской физики СФ БашГУ Вера Анохина.

- В системном блоке! - подбирается к истине один из героев дня.

- Мозг робота - его процессор! - торжествует другой мальчуган.

Наступает время обменивать добытые честным трудом жетоны на призы.

- А айфон кому достанется? - беспокоится один из вихрастых «спасателей» робототехнической станции. - Как, айфона не будет?...

Участники квеста изучают, как устроены квадрокоптеры и мультикоптер. Фото: Азат Даминов

Мы с семилетним Глебом Нугумановым застряли в логической лаборатории. Я не отвожу глаз от пластикового слона: он собирается на манер кубика Рубика, но как?.. А Глеба призы не интересуют в принципе - он считает, что уже вознаграждён: ему поручили превратить в кубик деревянного робота (организаторы говорят, такое возможно). Глеб не сдаётся, и пусть весь квест подождёт. Дело в том, что вулканом в чашке мальчика не удивишь: его мама - химик-технолог, зимой они всей семьёй лепили вулкан из солёного теста, а потом Глеб показал детям и взрослым химический опыт - извержение вулкана. Так дошкольник стал призёром городского состязания «Юный исследователь». Глеб уже знает: когда вырастет, станет учёным-химиком и изобретёт сверхпрочный металл - из него можно будет изготавливать роботов, которые смогут абсолютно всё.

- А я буду хоккеистом: я уже два года в хоккей играю, - сообщает первоклассник Харитон Прохоров. - Вообще-то мы с мамой сегодня пришли сюда за покупками. А здесь - квест! Мне понравилось собирать электрическую цепь и робота-чертёжника. Зачем хоккеисту программировать роботов? Чтобы быть умным и отвечать на любые вопросы. Ум каждому нужен.

Материалы по теме