Журналисты НИ рассказали о бизнес-империи Комила Алламжонова

Но журналисты быстро выяснили, что реальность весьма отличается от сюжета. На деле сам Алламжонов радеет не сколько за коллег-журналистов, сколько о собственной выгоде. Он владеет несколькими телеканалами, рекорд-компаниями, IT-фирмами. У него также свое информагентство и даже фабрики мебели и текстиля. В период локдауна он тоже нашел на чем заработать — вместе с узбекским олигархом Ойбеком Турсуновым они вложились в создание антиковидной вакцины. Живет Алламжонов на широкую ногу — не так давно он купил себе особняк в Ташкенте за 2,5 млн долларов.