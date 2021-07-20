Журналисты НИ рассказали о бизнес-империи Комила Алламжонова

Журналисты НИ рассказали о бизнес-империи Комила Алламжонова
Журналисты НИ рассказали о бизнес-империи Комила Алламжонова
Сегодня, 20:03ОбществоФото: president.uz
Экс-глава Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов представил на суд публики книгу «Алламжонов виноват».

Алламжонов в своем труде описывает трудовые будни на посту пресс-атташе президента. В ходе своей работы он, по своему собственному признанию, вынужден защищать журналистов и блогеров от беспредела, который творят представители властей на местах. Автор при этом видит себя героем и заступником угнетенных, а все вокруг — самодуры и коррупционеры. Примечательно, что писательский дебют чиновника неожиданно был положительно встречен в блогосфере. В частности, тепло отозвалась об этой работе Тина Канделаки, чьи рекламные посты стоят от 1,5 до 2 миллионов рублей, пишут «Новые Известия».

Но журналисты быстро выяснили, что реальность весьма отличается от сюжета. На деле сам Алламжонов радеет не сколько за коллег-журналистов, сколько о собственной выгоде. Он владеет несколькими телеканалами, рекорд-компаниями, IT-фирмами. У него также свое информагентство и даже фабрики мебели и текстиля. В период локдауна он тоже нашел на чем заработать — вместе с узбекским олигархом Ойбеком Турсуновым они вложились в создание антиковидной вакцины. Живет Алламжонов на широкую ногу — не так давно он купил себе особняк в Ташкенте за 2,5 млн долларов.

Журналисты считают, что все благодаря связям, которыми Алламжонов обзавелся в период своей карьеры в администрации президента, стартовавшей в 2017 году. Также экс-пресс-атташе владеет периодическим изданием «Солик Инфо», на которое принудительно подписывают всех бизнесменов в Узбекистане.

Сегодня Алламжонов является председателем попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных массмедиа. И то, что в его руках сосредоточены все массмедиа, позволяет ему безнаказанно удалять неугодных ему людей. При этом сам Алламжонов в СМИ позиционирует себя исключительно как демократичного человека, который пытается изменить систему развития СМИ в Узбекистане к лучшему.

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