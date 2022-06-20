СКФУ запустил проект «PRO русский» на Ближнем Востоке

Северо-Кавказский федеральный университет начал реализацию проекта «PRO русский» по популяризации русского языка на Ближнем Востоке. Проект заинтересует тех, кто вообще не знает русского языка, но кому интересна богатая культура России и у кого есть желание научиться говорить по-русски.

Как пишет издание newstracker.ru, в столице Ирана была запущена работа площадки «PRO русский» в формате литературного кафе. Мероприятие по открытию было организовано СКФУ вместе с Россотрудничеством и стало первым в цикле «PRO русский». По словам ректора Северо-Кавказского федерального университета Дмитрия Беспалова, в первом мероприятии в Тегеране приняли участие более ста человек. Глава образовательного учреждения отметил, что ученые СКФУ разработали уникальный лингвокультурный компонент, который поможет обучающимся легко и быстро выучить фразы, которые позволят свободно общаться в малых группах. Иранцы, ставшие гостями первого образовательного русского литературного кафе, начали свое изучение русского языка с народной сказки про репку. На занятии они смогли выучить приветствие, фразу пожелания здоровья и выяснения степени родства. Кроме этого, глава СКФУ обсудил перспективы популяризации русского языка и культуры с чрезвычайным и полномочным послом в Иране Леваном Джагаряном и представителем Россотрудничества Дмитрием Калениченко и рассказал о реализуемых совместно с университетами Ирана других проектах. Так, с мая текущего года для студентов Ирана, изучающих русский язык, ученые Северо-Кавказского федерального университета проводят цикл вебинаров, разработанный вместе с Университетом имени Алламе Табатабаи. Кроме этого, СКФУ активно работает с Технологическим университетом им. Шарифа в области IT, электроэнергетики и электротехники. На ближайшее время запланировано открытие совместной лаборатории, где будет проводиться проектирование интеллектуальных сетей и исследование надежности электроэнергетических систем. Представители Северо-Кавказского федерального университета в ходе начала реализации проекта по популяризации русского языка на Ближнем Востоке обсудили создание консорциума «Каспий - Восток». Его задачей станет создание проектов по истории России, включая мероприятия, которые посвящены юбилею Петра Великого, и запуск интерактивных конкурсов для иранцев на знание русской литературы. Отметим, СКФУ проводит активную работу в направлении популяризации русского языка на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Средней и Центральной Азии. Недавно вуз и Россотрудничество организовали Неделю русского языка в Таджикистане для жителей страны и беженцев из Афганистана.

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