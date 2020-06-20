Глава Ставрополья рассказал о подготовке к голосованию

Глава региона заявил, что комиссии готовы к работе в условиях пандемии. Особое внимание Владимиров уделил безопасности пожилых избирателей, подчёркивает «Победа26». По его словам, примерно 600 операторов ежедневно звонят людям, возраст которых превышает 60 лет. Пожилым ставропольцам рассказывают о том, что они могут проголосовать дома, что позволит свести к минимуму риск заражения COVID-19. В обзвоне пожилых граждан участвуют представители общественного корпуса «Волонтеры Конституции» и добровольцы, участвующие в акции #МыВместе.

Владимиров отметил, что в Ставропольском крае живет свыше 650 000 человек, чей возраст превышает 60 лет. Более 75% из опрошенных ставропольцев данной категории согласились, что домашнее голосование в сложившихся условиях – оптимальный вариант. Отмечается, что в некоторых районах дома будут голосовать 100% пожилых граждан.

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Председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов рассказал, что местные жители также получат возможность проголосовать во дворах домов и на других общественных территориях в городах и селах. По словам Демьянова, нужно будет просто выйти с паспортом во двор. В организованной локации для голосования избирателю дадут маску, перчатки и дезинфицирующий состав для рук.

Примечательно то, что регион готовится не только к голосованию, но и к уборочной кампании. Довольно много людей в период голосования будет находиться в полях, поэтому создаются выездные избирательные комиссии. Согласно предварительным данным около 27 000 сотрудников сельхозпредприятий и ферм собираются голосовать без отрыва от работы.