В РФ стартовали испытания вакцины от коронавируса

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» создал прототипы вакцины в кратчайшие сроки. По данным rns.online, для создания прототипов использовались 6 разных технологических платформ.

В ведомстве отметили, что основой для вакцин послужили рекоминантные вирусные векторы кори, гриппа и везикулярного стоматита. Вторая группа – это вакцины на синтетической основе: субъединичные, пептидные и мРНК-вакцины.

Отмечается, что в рамках исследований, которые будут проводится на животных, ученые определят наиболее перспективные прототипы. Также будут определяться состав, способы введения и дозы наиболее успешной вакцины.

В Роспотребнадзоре считают, что вакцину можно будет внедрять уже в 4 квартале нынешнего года.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Российской Федерации, по состоянию на 19 марта, 199 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. 5 человек уже выздоровели.