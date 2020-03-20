В РФ стартовали испытания вакцины от коронавируса

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила о начале испытания вакцины от коронавируса.
Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» создал прототипы вакцины в кратчайшие сроки. По данным rns.online, для создания прототипов использовались 6 разных технологических платформ.
В ведомстве отметили, что основой для вакцин послужили рекоминантные вирусные векторы кори, гриппа и везикулярного стоматита. Вторая группа – это вакцины на синтетической основе: субъединичные, пептидные и мРНК-вакцины.
Отмечается, что в рамках исследований, которые будут проводится на животных, ученые определят наиболее перспективные прототипы. Также будут определяться состав, способы введения и дозы наиболее успешной вакцины.
В Роспотребнадзоре считают, что вакцину можно будет внедрять уже в 4 квартале нынешнего года.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Российской Федерации, по состоянию на 19 марта, 199 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. 5 человек уже выздоровели.
В мире число заболевших уже превысило 244 000, умерли примерно 10 000 человек.