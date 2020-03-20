Российское представительство IKEA прокомментировало закрытие своих магазинов в мире

Отмечается, что в нашей стране все магазины IKEA и дизайн-студии IKEA работают в штатном режиме. С 20 марта на временной основе будут закрыты только игровые комнаты для малышей, сообщает rns.online.

Также в компании подчеркнули, что соблюдаются все предписанные профилактические меры. Существенно увеличена интенсивность и частота регулярных дезинфекционных мероприятий, проводимых в рабочих и других помещениях.