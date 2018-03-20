В 20 офисах ЭСКБ появятся терминалы самообслуживания

Обслуживание потребителей является важнейшей составляющей деятельности гарантирующего поставщика электроэнергиии. Главное конкурентное преимущество ООО «ЭСКБ» – это грамотные и компетентные сотрудники, которые всегда могут быстро помочь в решении любых вопросов, связанных с энергосбытовой деятельностью.

Сейчас все больше платежей проходит по безналичному расчету, некоторые отвыкли уже от необходимости носить с собой наличные деньги. Многие вопросы решаются в онлайне. Для удобства таких потребителей в ООО «ЭСКБ» решили установить современные терминалы для оплаты. Раньше аналогичные терминалы были только в некоторых офисах Уфы, но уже в этом году начата установка в отдалённых районах, где их необходимость ощущается острее.

Информационно-платёжный терминал - это многофункциональное устройство, предназначенное для выполнения большинства банковских операций. То есть с помощью этих терминалов можно оплачивать не только электроэнергию, но и другие услуги.

Через терминал можно оплатить:

потреблённую электроэнергию (без комиссии);

газ, капитальный ремонт и другие коммунальные услуги;

услуги «Уфанет», МТС, Мегафон, Билайн (без комиссии);

услуги образования и детских садов (без комиссии);

кредит, взятый в Газпромбанке.

- Проект по установке информационно-платёжных терминалов стал возможен, благодаря тесному сотрудничеству Энергетической сбытовой компании Башкортостана с Газпромбанком, - пояснил генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин. Установка ИПТ проводится для того, чтобы улучшить качество обслуживания граждан-потребителей. Теперь жители и гости городов и сёл Башкортостана будут тратить меньше времени на платежи.

Планируется, что терминалы появятся повсеместно и это позволит решить проблему очередей в час пик.

Список адресов ИПТ, установленных в клиентских офисах ООО «ЭСКБ» и запланированных на 2018 год:

г. Туймазы, ул. Советская, 7 (установлен)

г. Стерлитамак, ул. Мира, 70 (установлен)

г. Дюртюли. ул. В. Горшкова, 7/2 (установлен)

г. Белорецк, ул. Точисского, 25 (установлен)

г. Кумертау, ул. Машиностроителей, 12 б (установлен)

с. Кушнаренково, ул. Большевистская, 40 а (установлен)

г. Баймак, пр. С. Юлаева, 19/2 (установка планируется в 2018 году)

г. Белебей, ул. Войкова, 144 (установка планируется в 2018 году)

г. Нефтекамск, ул. Строителей, 82 (установка планируется в 2018 году)

г. Салават, ул. Б. Хмельницкого, 53 (установка планируется в 2018 году)

г. Давлеканово, ул. Победы, 23 (установка планируется в 2018 году)

с. Кармаскалы, ул. Кирова, 54 ж (установка планируется в 2018 году)

с. Чекмагуш, ул. Ленина, 74 б (установлен)

с. Староболтачево, ул. Советская, 38/в (установка планируется в 2018 году)

г. Сибай, пр. Горняков, 31 (установка планируется в 2018 году)

с. Аскарово, ул. Коммунистическая, 22/1 (установлен)

с. Караидель, ул. Мира, 2/1 к (установлен)

с. Бижбуляк, ул. Центральная, 27д (установлен)

с. Исянгулово, ул. Чекмарева, д.4/1 (установка планируется в 2018 году)

с. Большеустьикинское, ул. Промышленная, 12 (установка планируется в 2018 году)

г. Янаул, ул. Победы, 56 (установка планируется в 2018 году).