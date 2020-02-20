Еще у двоих россиян на Diamond Princess обнаружили коронавирус

Круизный теплоход на борту которого почти 4000 пассажиров находится в акватории Йокогамы. После обнаружения на борту коронавируса судно поставили на карантин. В числе туристов 24 россиянина. 18 февраля у одного из них был обнаружен коронавирус , об этом сообщили сотрудники российского посольства в Японии. Обследование показало, что заражены еще двое граждан России, написали дипломаты в социальной сети.

Как сообщает rns.online, заболевшие россияне будут доставлен в больницу, где им окажут необходимую помощь. Отмечается, что наши соотечественники чувствуют себя нормально, симптомы заболевания выражены не ярко.

В посольстве подчеркнули, что с гражданами России, находящимися в медучреждениях Йокогамы, поддерживается постоянный контакт. Все они чувствуют себя нормально. Также сообщается, что четверо россиян, находившихся на борту Diamond Princess, уже сошли на берег.