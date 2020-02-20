Diamond Princess покинули ещё четверо граждан России

Об этом стало известно 20 февраля, сообщает газета «Известия».

Представители посольства РФ в Японии отметили, что в этот день лайнер покинули четверо граждан РФ. Все они в ближайшее время вернутся на родину.

Ранее в этот же день поступила информация о том, что ещё у двух граждан РФ, которые находятся на Diamond Princess, был диагностирован COVID-2019. До этого коронавирус был подтвержден у другого россиянина, находившегося на корабле.