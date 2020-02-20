Diamond Princess покинули ещё четверо граждан России

Еще четверо россиян покинули японский корабль Diamond Princess. Лайнер находился на карантине в связи с выявленными случаями нового типа коронавируса COVID-2019 среди пассажиров.
Об этом стало известно 20 февраля, сообщает газета «Известия».
Представители посольства РФ в Японии отметили, что в этот день лайнер покинули четверо граждан РФ. Все они в ближайшее время вернутся на родину.
Ранее в этот же день поступила информация о том, что ещё у двух граждан РФ, которые находятся на Diamond Princess, был диагностирован COVID-2019. До этого коронавирус был подтвержден у другого россиянина, находившегося на корабле.
Diamond Princess вышел из порта города Йокогама (Япония) 3 февраля и поплыл по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. В ходе круиза у одного из пассажиров диагностировали пневмонию, вызванную новым коронавирусом. По окончанию круиза лайнер отправили на карантин. Заболевание было выявлено у 621 пассажира корабля, двое из них скончались.