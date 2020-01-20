В Украину не пустили четырех российских актеров

Актеры из России прилетели в Украину рейсом из Варшавы. Об этом информирует RNS.

При изучении сотрудниками государственной пограничной службы Украины дополнительных обстоятельств пересечения государственной границы россиянами выяснилось, что один из них посещал территорию Крыма. Сведения об этом содержались в специальной базе данных. В итоге во въезде актеру было отказано.