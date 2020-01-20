В Украину не пустили четырех российских актеров

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В аэропорту Запорожья украинские пограничники отказались пропускать в страну четырех россиян.
Актеры из России прилетели в Украину рейсом из Варшавы. Об этом информирует RNS.
При изучении сотрудниками государственной пограничной службы Украины дополнительных обстоятельств пересечения государственной границы россиянами выяснилось, что один из них посещал территорию Крыма. Сведения об этом содержались в специальной базе данных. В итоге во въезде актеру было отказано.
Отметим, что за 2019 год в Украину не смогли попасть свыше 7 300 граждан Российской Федерации. Украинские пограничники их не пропустили.
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