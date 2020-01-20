"Сто лет и куль червонцев": Башкирские дома культуры получат более 50 млн.рублей
Сегодня, 17:03ОбществоЛилия КлюковскаяФото: pixabay.com
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15 районов республики должны будут укрепить материально-техническую базу.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Распределены субсидии из бюджета Республики Башкортостан, в том числе за счет средств из федерального бюджета, в бюджет районов республики на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год.
Общая сумма субсидий составила более 53,5 млн. рублей для 15 муниципальных образований.
Таким образом, благодаря реализации нацпроекта «Культура» финансовые средства на укрепление материально-технической базы получат: Аскинский, Белокатайский, Бурзянский, Дуванский, Ермекеевский, Иглинский, Караидельский, Кигинский, Кугарчинский, Мечетлинский, Салаватский, Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский и Янаульский районы.
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