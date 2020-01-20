"Сто лет и куль червонцев": Башкирские дома культуры получат более 50 млн.рублей

Распределены субсидии из бюджета Республики Башкортостан, в том числе за счет средств из федерального бюджета, в бюджет районов республики на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год.