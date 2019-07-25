В Башкирии дом культуры окончательно передали РПЦ

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии готово передать в безвозмездное пользование или аренду Уфимской епархии здание городского дома культуры на улице Ленина, 2, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

Епархия пообещала открыть в здании воскресную школу и запустить бесплатные секции для молодежи. Сделка находится на рассмотрении в администрации республики.

Здание дома культуры не используется по назначению несколько лет. С 2016 года актив выставляется на торги, но покупателя не находит.

Ранее Медиакорсеть писала о том, что коммунисты Башкирии выступили против реконструкции Дворца культуры в Храм. Представители стерлитамакского отделения КПРФ назвали решение переделки Городского дворца культуры в храм необдуманным и подчеркнули, что они не против строительства храма, но «в более подходящем для этого месте». Здание бывшего ГДК представители КПРФ предложили использовать для будущего театра, концертного зала или филармонии. Однако представители РПЦ с этим были не согласны.

Отметим, что в настоящее время в Стерлитамаке, в котором проживает около 260 тысяч людей, действуют Благовещенский женский монастырь, Храм Иоанна Предтечи, Татианинский храм Подворье Богородице-Табынского женского монастыря, а также 2 мечети Халид Бин Валид и Мухаммадсалим.