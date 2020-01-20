«Росконтроль» проверил вафельные торты

Предельное содержание в данном виде продукции транс-изомеров жирных кислот, по мнению ВОЗ, - 2%. Однако в торте бренда «Бабаевский» их оказалось 39%, в торте «Коломенское» - 43%, в торте «Яшкино» - 58%. Выяснилось также, что продукция «Коломенское» и «Пекарь» не является шоколадной, так как не соответствует ГОСТу.