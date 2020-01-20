«Росконтроль» проверил вафельные торты

Эксперты «Росконтроля» проверили качество вафельных тортов, представленных в российских магазинах.
Исследовались следующие образцы: «Бабаевская белочка» («Бабаевский»), «Ореховый» («Яшкино»), «Шоколадница с фундуком» («Коломенское»), «Ореховый» («ВкусВилл») и «Шоколадный принц» («Пекарь»), сообщает газета «Известия».
Предельное содержание в данном виде продукции транс-изомеров жирных кислот, по мнению ВОЗ, - 2%. Однако в торте бренда «Бабаевский» их оказалось 39%, в торте «Коломенское» - 43%, в торте «Яшкино» - 58%. Выяснилось также, что продукция «Коломенское» и «Пекарь» не является шоколадной, так как не соответствует ГОСТу.
Все образцы, кроме товара от «Яшкино», были признаны экспертами безопасными. В торте этого производителя обнаружено превышение допустимых значений микробиологических показателей.
В продукции «Коломенское» и «Пекарь» содержание белка оказалось почти на 20% ниже заявленного.
В результате признан лучшим торт «Ореховый» («ВкусВилл»).