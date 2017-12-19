В Уфе чиновники препятствовали деятельности компании «Завод Промсталь»
Следователи Башкирии возбудили уголовное дело на неустановленных должностных лиц администрации Уфы по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) строительной компании «Завод Промсталь», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». В правоохранительных органах Медиакорсети эту информацию подтвердили.
Напомним, что компания «Завод Промсталь» строит жилой комплекс «Юл ай» в квартале Айской-Бресткой-Сун-Ят-Сена и продолжением улицы Бакалинской. Этот жилой комплекс стал долгостроем. Дело в том, что в мэрии даже после решения арбитражного суда не выдавали разрешение на строительство. Дольщики жилого комплекса выходили на пикеты, проводили митинги.
Как сообщает источник издания, с заявлением обратилось руководство компании.
Компания «Завод «Промсталь», по данным «Спарк-Интерфакс», принадлежит сестре бывшего вице-мэра Уфы по строительству Владислава Никитина – Юлие Яковлевой.