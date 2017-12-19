В Уфе чиновники препятствовали деятельности компании «Завод Промсталь»

СК РФ по Башкирии возбудил уголовное дело на неустановленных должностных лиц мэрии Уфы по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Напомним, что компания «Завод Промсталь» строит жилой комплекс «Юл ай» в квартале Айской-Бресткой-Сун-Ят-Сена и продолжением улицы Бакалинской. Этот жилой комплекс стал долгостроем. Дело в том, что в мэрии даже после решения арбитражного суда не выдавали разрешение на строительство. Дольщики жилого комплекса выходили на пикеты, проводили митинги.