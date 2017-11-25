Застройщика уфимского ЖК «Юл-ай» могут признать банкротом

В Арбитражный суд Москвы подан иск о признании банкротом ООО «Завод Промсталь».

Арбитражный суд Москвы рассмотрит 19 декабря иск компании ООО «Рента.ру» о признании несостоятельным застройщика уфимского жилого комплекса «Юл ай» - ООО «Завод Промсталь», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».

«Рента.ру», как следует из открытых данных, сдает в аренду башенные краны. Принадлежит эта компания физлицу Игорю Сметанину. Иск о признании банкротом застройщика ЖК «Юл ай» «Рента. ру» направила еще летом этого года. Свои требования она обосновывает задолженностью в размере 2,07 млн руб.

19 декабря суд должен рассмотреть заявление об утверждении кандидатуры арбитражного управляющего.

Напомним, что ООО «Завод Промсталь» принадлежит сестре бывшего вице-мэра Уфы по строительству Владислава Никитина. В январе 2015 года регистрация компании была переведена в Москву. Ранее иск о признании компании банкротом направляла компания «Трест Башспецнефтестрой» (принадлежит Владимиру Батурину), задолженность перед которой составляла 2,7 млн руб. Позже дело о банкротстве было прекращено, так как застройщик рассчитался с долгом.