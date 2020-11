В Югре в течение суток выявлено еще 199 случаев COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе в течение двух суток подряд заболеваемость коронавирусом остается стабильной. За последние сутки зафиксировано еще 199 случаев COVID-19. При этом число летальных случаев увеличилось еще на восемь и достигло 337.

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на данные оперативного штаба региона, нет новых заболевших лишь в двух муниципальных образованиях. В большинстве других заболело от пяти до девяти человек. В течение несколько недель высокий прирост заболевших идет в Сургуте, хотя на 18 ноября он снизился до 35 человек. В Нижневартовске, где отмечается рост инфекции, подхватили вирус еще 27 человек. В Ханты-Мансийске инфекция обнаружена у 23 жителей. Большая часть жителей округа переносит заболевание легко. Пневмония выявлена у 99 больных. У 12 жителей ХМАО вообще не было симптомов, когда была выявлена инфекция. В течение последних суток выздоровело 265 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter