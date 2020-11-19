В Югре в течение суток выявлено еще 199 случаев COVID-19

В Югре в течение суток выявлено еще 199 случаев COVID-19

Вчера, 21:03ОбществоPhoto: pixabay.com
В Ханты-Мансийском автономном округе в течение двух суток подряд заболеваемость коронавирусом остается стабильной. За последние сутки зафиксировано еще 199 случаев COVID-19. При этом число летальных случаев увеличилось еще на восемь и достигло 337.

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на данные оперативного штаба региона, нет новых заболевших лишь в двух муниципальных образованиях. В большинстве других заболело от пяти до девяти человек.

В течение несколько недель высокий прирост заболевших идет в Сургуте, хотя на 18 ноября он снизился до 35 человек. В Нижневартовске, где отмечается рост инфекции, подхватили вирус еще 27 человек. В Ханты-Мансийске инфекция обнаружена у 23 жителей.

Большая часть жителей округа переносит заболевание легко. Пневмония выявлена у 99 больных. У 12 жителей ХМАО вообще не было симптомов, когда была выявлена инфекция.

В течение последних суток выздоровело 265 человек.

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