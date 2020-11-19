В Югре в течение суток выявлено еще 199 случаев COVID-19

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на данные оперативного штаба региона, нет новых заболевших лишь в двух муниципальных образованиях. В большинстве других заболело от пяти до девяти человек.
В течение несколько недель высокий прирост заболевших идет в Сургуте, хотя на 18 ноября он снизился до 35 человек. В Нижневартовске, где отмечается рост инфекции, подхватили вирус еще 27 человек. В Ханты-Мансийске инфекция обнаружена у 23 жителей.
Большая часть жителей округа переносит заболевание легко. Пневмония выявлена у 99 больных. У 12 жителей ХМАО вообще не было симптомов, когда была выявлена инфекция.
В течение последних суток выздоровело 265 человек.